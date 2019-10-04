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Кубок мира по волейболу. Сборная России уступила Австралии в пяти сетах

10:35, 04.10.2019
Кубок мира по волейболу. Сборная России уступила Австралии в пяти сетах
Фото: vk.com/rusvolleyteam

В рамках Кубка мира по волейболу мужская сборная России уступила аутсайдеру турнира, команде Австралии — 2:3 (16:25, 25:22, 28:26, 21:25, 12:15).

Самым результативным в составе российской сборной стал Иван Яковлев, набравший 15 очков. У австралийцев больше всех набрал Джефри Стоктон — 19 очков.

Кубок мира — 2019
Россия — Австралия — 2:3 (16:25, 25:22, 28:26, 21:25, 12:15).
Россия: Яковлев (15), Воронков (11), Филиппов (8), Земченок (8).
Австралия: Стоктон (19), Вейр (15), Уокер (13), Ричардс (12).

СпортВолейбол
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