Шамиль Газизов: «Отставка в «Ахмате» нам не важна, будем играть на победу»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал смену тренера в грозненском «Ахмате», с которым уфимцы встретятся в следующем туре РПЛ.

«Для нас не так важна отставка в «Ахмате» с точки зрения игры. Мы выходим на поле не против тренера, а против клуба. Так что не хотелось бы на этом моменте зацикливаться. Будем выходить и играть только на победу, как и всегда», — отметил Газизов.

Напомним, после поражения от «Сочи» в 11-м туре РПЛ тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов подал в отставку, на его место был приглашен Игорь Шалимов.

В субботу, 5 октября, «Уфа» примет у себя дома «Ахмат», начало матча в 11.30 по мск.