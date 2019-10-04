Роскачество нашло пестициды и плесень в лапше быстрого приготовления

В Роскачестве исследовали качество и безопасность лапши быстрого приготовления. Ни одна продукция из проверенных 17 марок российских и зарубежных производителей не соответствует российским стандартам качества.

В лапше быстрого приготовления обнаружены следы пестицидов, регуляторов роста растений и микотоксинов. По мнению экспертов, микотоксины могли попасть в лапшу из сырья либо при транспортировке или хранении готового продукта.

Помимо этого, многие производители переборщили с солью — превышение нормы потенциально опасно для здоровья человека. Обнаружено также превышение допустимого уровня охратоксина А, сообщает Роскачество.

Наряду с этим выяснилось, что в лапше быстрого приготовления не так много, как принято считать, глутамата натрия. Все, кто добавил в продукт соевый белок, указали его в составе. В лапше не были обнаружены синтетические красители. И в большинстве случаев подтвердилось и наличие в лапше мяса.

Ранее Роскачество выявило кишечную палочку и хлоргексидин в йогурте.