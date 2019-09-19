Роскачество выявило кишечную палочку и хлоргексидин в йогурте

Эксперты Роскачества обнаружили в одном йогурте кишечную палочку, а в другом — дезинфицирующее средство хлоргексидин. Первый компонент мог попасть в йогурт из-за нестерильных условий производства, второй — из-за плохой промывки молокопровода.



По 62 показателям были проверены 26 наиболее популярных торговых марок клубничных непитьевых йогуртов российского производства, а также по одному йогурту из Белоруссии и Швейцарии. Стоимость продукта на момент закупки составила от 11,5 до 76,3 рубля за 100 г.



Превышение требований технического регламента «О безопасности молока и молочной продукции» по содержанию дрожжей в четырех торговых марках, что, по их мнению, может быть связано с низким качеством сырья, нарушением санитарного состояния производства и несоблюдением условий транспортировки, хранения или реализации продукции.

При этом в йогуртах не обнаружен золотистый стафилококк, сальмонелла, плесень, тяжелые металлы, радионуклиды, пестициды, афлатоксин М1 и ГМО. Также было выявлено, что все производители использовали для изготовления своих йогуртов свежее молоко.

В результате Роскачество пришло к выводу, что все клубничные йогурты соответствовали повышенным требованиям российской системы качества. Исключение составили йогурты только одной торговой марки, в которых ощущался привкус брожения, а консистенция была с выраженным газообразованием.

Ранее Роскачество обнаружило токсины в трети проверенных торговых марок шоколадных шариков.