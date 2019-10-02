Нижнекамску выделят почти полмиллиарда рублей на ремонт «пьяной» дороги и осуществление четырех проектова

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Нижнекамск получит из федерального бюджета 480 млн рублей на капремонт пяти автодорог.

В числе них — бетонная дорога по Шинников от Баки Урманче до Менделеева, которую в народе называют «пьяной».

— Автомобилисты с трудом пробираются по неровному полотну, а посетителям «Семьи», если они выходят из благоустроенного паркового массива на проспект, приходится идти по краю проезжей части, — объясняют это название в пресс-службе мэрии города.

Изменения коснутся и района новостроек. На стыке проспекта Мира и Корабельной улицы построят новый транспортный узел. С ремонтом зайдут и на внутриквартальные объекты.