Следующий iPhone SE будет выглядеть как iPhone 8

iPhone SE 2 появится в гамме ориентировочно в начале 2020 года. Об этом недавно заявил аналитик Apple Минг-Чи Куо.

По словам Куо, преемник iPhone SE 2016 будет похож на iPhone 8. «Железо» будет собрано на базе процессора A13 и иметь 3 ГБ оперативной памяти, что более или менее совпадает характеристиками iPhone 11, сообщает портал Тне Verge.

Неясным пока остается вопрос стоимости устройства. Главным преимуществом iPhone SE была его цена, которая помогла Apple привлечь клиентов, не желавших тратиться на флагманский телефон.

Ранее сообщалось, что в Сети появилась первая фотография прототипа нового базового iPhone.