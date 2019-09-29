Появилась первая фотография прототипа нового iPhone
Латвийский дизайнер Вениамин Гескин опубликовал первое изображение прототипа iPhone, который компания Apple может представить в 2020 году.
Exclusive: One of the 2020 iPhone prototypes has 6.7-inch display with Face ID and TrueDepth camera system housed in the top bezel. pic.twitter.com/sAJE7J12ty— Ben Geskin (@BenGeskin) September 26, 2019
Смартфон лишится «челки» в верхней части экрана, камера, датчики, динамик, микрофон и точечный проектор будут находиться в тонкой рамке корпуса. Диагональ экрана составит 6,7 дюйма.
Напомним, 10 сентября американская корпорация Apple в театре Стива Джобса в Купертино официально представила новые iPhone — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.Технологии
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