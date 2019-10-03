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Более 635 млн долларов составил за 7 месяцев 2019 года торговый оборот Татарстана и Беларуси

23:20, 03.10.2019
Более 635 млн долларов составил за 7 месяцев 2019 года торговый оборот Татарстана и Беларуси
Фото: ru.wikipedia.org/ Luu

Среди торговых партнеров Татарстана Беларусь занимает четвертое место по торговому обороту. За 7 месяцев текущего года он составил 635,5 млн долларов, заявил сегодня первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин на совместном заседании коллегии Росреестра и Госкомитета по имуществу Республики Беларусь.

По его словам, основные проекты реализуются в области машиностроения, медицины и нефтехимии.

«Надеюсь, что ваш визит и данное мероприятие послужат новым импульсом в успешном и долгосрочном сотрудничестве между Татарстаном и Республикой Беларусь», — сказал Рустам Нигматуллин представителю Беларуси.

Ранее стало известно, что выпуск совместного туристического атласа России и Белоруссии посвятят 75-летию Победы.

Экономика Татарстан
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