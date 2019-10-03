Выпуск совместного туристического атласа России и Белоруссии посвятят 75-летию Победы

Выпуск первого тома совместного туристического атласа России и Белоруссии посвятят 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, заявила Заместитель министра экономического развития РФ — руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Виктория Абрамченко во время совместного заседания коллегии Росреестра и Госкомимущества Республики Беларусь в Казани.

«В следующем году мы отмечаем 75 лет великой победы в Великой Отечественной войне. Мы с коллегами из Белоруссии хотели бы приурочить подготовку этого атласа именно к этой знаменательной дате. Первый том атласа связан с картографической иллюстрацией наиболее значимых военных сражений Великой Отечественной войны, и первый том мы обязательно подготовим», — подчеркнула Абрамченко.

Напомним, подготовкой иллюстрированного атласа с 2018 года занимаются специалисты Росреестра и Госкомимущества Республики Беларусь.