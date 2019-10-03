Forbes рассказал о двух новых долларовых мультимиллионерах в России

Основатели российской сети бытовой и компьютерной техники DNS Дмитрий Алексеев и Юрий Карпцов могут считаться долларовыми мультимиллионерами, пишет Forbes. Сейчас их доли в компании составляют 48,73% и 43,88%, а стоимость компании оценивается в $790 млн.

Таким образом, состояния Алексеева и Карпцова можно оценить не менее чем в $380 млн и $340 млн.

При этом такая оценка стала возможна только после 2018 года, когда в DNS произошла реструктуризация: вместо 10 учредителей, на каждом из которых было еще по несколько входивших в DNS компаний, появился «центр прибыли» — ООО «ДНС Ретейл».

В сентябре российский Forbes подсчитал, что оборот компании The Soul Publishing казанских предпринимателей Павла Радаева и Марата Мухаметова, основавших портал Adme, составляет около $40 млн в год.

