Forbes: оборот создателей Adme из Казани составляет $40 млн

Российский Forbes подсчитал, что оборот компании The Soul Publishing казанских предпринимателей Павла Радаева и Марата Мухаметова, основавших портал Adme, составляет около $40 млн в год.

Эти деньги приходят от рекламы на сайтах, YouTube и Facebook, пишет издание.

Эксперты считают, что заработок предпринимателей во многом определяют низкие цены в России. Ресурс, завоевавший свое место в мировом масштабе, платит средние по стране зарплаты. Съемки для YouTube также обходятся компании значительно дешевле, чем в США, где снимает конкурирующий с казанцами BuzzFeed.

Отмечается, что по итогам 2018 года The Soul Publishing вошла в топ-5 кросс-платформенных медиа после WarnerMedia и The Walt Disney Company по числу видеопросмотров.