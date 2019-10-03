Путин распорядился о переезде Госдумы в другое здание

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Государственной думы и работников аппарата нижней палаты парламента в здании Дома союзов в Москве.

Также по этому адресу будут временно размещены подразделения ФСО, ФСБ, МЧС и подведомственных управделами президента организаций, которые занимаются обеспечением деятельности Госдумы, говорится в документе.



Ранее сообщалось, что для временного размещения Госдумы управление делами президента РФ арендует Колонный зал в Доме союзов на Большой Дмитровке. В 2020—2021 годах на это уйдет почти 780 млн рублей, или по 32 млн рублей в месяц.