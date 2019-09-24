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Для Госдумы сняли запасной зал за 32 млн рублей в месяц

06:58, 24.09.2019
Для Госдумы сняли запасной зал за 32 млн рублей в месяц
Фото: google.ru/maps / скриншот

Для временного размещения Госдумы управделами президента РФ арендует Колонный зал в Доме Союзов на Большой Дмитровке. В 2020—2021 годах на это уйдет почти 780 млн рублей, или по 32 млн рублей в месяц.

Однако стало известно, что пока заседания нижней палаты парламента не будут проводиться в этом помещении, пишут «Ведомости».

Планировалось, что Госдума переедет в Дом Союзов на время реконструкции собственного здания. Однако сейчас в нижней палате поняли, что фундамент здания требуется обследовать более тщательно. На время обследования депутаты останутся в привычном им зале.

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