Новости спорта

13:52 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Василий Уткин: «Думаю, Черчесов не собирается работать со сборной в следующем цикле»

17:35, 03.10.2019
Василий Уткин: «Думаю, Черчесов не собирается работать со сборной в следующем цикле»
Фото: commons.wikimedia.org

Известный комментатор Василий Уткин высказал мнение, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов покинет свой пост после чемпионата Европы — 2020.

«Сборная собралась. Все те же на тех же местах. Я думаю, это верный признак того, что Черчесов не собирается работать с командой в следующем отборочном цикле. Потому что он совершенно не предполагает даже проводить в ней какие-нибудь изменения и даже вносить в нее какие-то правки, вводить каких-то людей, которые могут получить дополнительный опыт и в обозримом будущем сборную эту как-то усилить.

Возможно, это и правильно. Возможно, это даже и хорошо. Но, черт возьми, как же это, в конце концов, скучно», — сказал Уткин в ролике на своем канале YouTube.

Ранее Василий Уткин высказался о тренере «Уфы» Вадиме Евсееве.

СпортФутбол
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров