Василий Уткин: «Думаю, Черчесов не собирается работать со сборной в следующем цикле»

Известный комментатор Василий Уткин высказал мнение, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов покинет свой пост после чемпионата Европы — 2020.

«Сборная собралась. Все те же на тех же местах. Я думаю, это верный признак того, что Черчесов не собирается работать с командой в следующем отборочном цикле. Потому что он совершенно не предполагает даже проводить в ней какие-нибудь изменения и даже вносить в нее какие-то правки, вводить каких-то людей, которые могут получить дополнительный опыт и в обозримом будущем сборную эту как-то усилить.



Возможно, это и правильно. Возможно, это даже и хорошо. Но, черт возьми, как же это, в конце концов, скучно», — сказал Уткин в ролике на своем канале YouTube.

Ранее Василий Уткин высказался о тренере «Уфы» Вадиме Евсееве.