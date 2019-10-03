КХЛ показала рекордную посещаемость в сентябре

Фото: Александр Лукин

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на официальном сайте опубликовала данные по посещаемости за сентябрь.

По данным лиги прошедший месяц стал рекордным по среднему количеству болельщиков, посетивших матчи КХЛ в сентябре.

Всего в первый месяц чемпионата было сыграно 140 матчей, которые посетили 946 327 зрителей, что в среднем составило 6 759 зрителей на одной игре. Предыдущее лучшее достижение принадлежало сентябрю 2014/2015 — 6300 зрителей.

Лидерами по заполняемости арен стали «Автомобилист» (99,0%), СКА (98,9%), «Торпедо» (97,6%), «Сибирь» (95,2%) и минское «Динамо» (88,9%).