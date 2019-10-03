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Димитрис Прифтис: «В отличие от «Брешии», мы не были готовы в первой четверти»

10:24, 03.10.2019
Димитрис Прифтис: «В отличие от «Брешии», мы не были готовы в первой четверти»
Фото: eurocupbasketball.com

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис подвел итоги матча Кубка Европы с «Брешией» (75:84).

«Поздравляю «Брешию», которая провела действительно хорошую игру. Ожидали, что они непростой соперник. В отличие от «Брешии», мы не были готовы в первой четверти.

Мы выровняли игру в оставшихся трех четвертях, но этого было недостаточно, потому что «Брешия» играла очень стабильно. Это первая игра в сезоне для нас, мы постараемся продолжить работать усердно», — заявил Прифтис.

Напомним, накануне казанцы уступили на выезде итальянской «Брешии».

СпортБаскетбол Татарстан
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