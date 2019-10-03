Алексей Житник: «Мактавиш в «Локомотиве» повторил ошибку Билялетдинова»

Бывший защитник «Ак Барса» Алексей Житник сравнил работу тренера Крейга Мактавиша в «Локомотиве» с методами Зинэтулы Билялетдинова в казанском клубе.

«В НХЛ никто никого не упрашивает, конкуренция жесточайшая, с легионеров особый спрос. В КХЛ — и я сам с этим сталкивался еще в «Динамо» и «Ак Барсе» — игроки чувствуют себя достаточно свободно, у некоторых легионеров вольница. Очень многое зависит от понимания психологии игроков, понимания тренером менталитета. Вспоминаю, что в «Динамо» тот же Владимир Вуйтек эти вещи очень четко чувствовал, но он — европеец, а Мактавиш — консервативный человек Северной Америки. Вот и выпали у него легионеры, немного потерялась молодежь.

Как ни странно, но, на мой взгляд, похожие ошибки в звездном «Ак Барсе» времен первого локаута совершал Билялетдинов. Зинэтула Хайдярович — великолепный тренер, но он, приехав из НХЛ, наверное, не ожидал, что звездным энхаэловцам, которых пригласил «Ак Барс», понадобится жесткое управление.

Нет, все мы старались, но мне показалось, что Билялетдинов в то время был мягковат. Даже когда в клубе много звезд, у каждой должна быть своя роль, а эти роли не были расписаны. В итоге пошла легкая анархия — и больших ожиданий «Ак Барс», несмотря на изумительный состав, не оправдал.

Наверное, какие-то похожие вещи происходили и в «Локомотиве». Как, кстати, и в «Магнитке», где по меркам КХЛ очень качественный состав, но пока нет результата. Судя по тому, что я видел, Йозеф Яндач по стилю — совсем не Вуйтек, который ставил атакующий хоккей. Так что чехи тоже бывают разные», — заявил Житник.

Во время локаута 2004/05 Алексей Житник выступал за казанский «Ак Барс» вместе с другими звездными хоккеистами из НХЛ.