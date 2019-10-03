Эксперты рассказали о темпах подорожания продуктов

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) прогнозируют подорожание продуктов питания по итогам 2019 года на 3—3,5%. До конца года в цене прибавят больше всего яйца, сахарный песок и мясо птицы.

В АКОРТ подчеркнули, что за восемь месяцев 2019 года продукты подорожали уже на 1,7%. По оценкам торговых сетей, до конца года подорожание может составить еще 2%. Как пояснили в организации, подорожание яиц и мяса птицы связано с сезонным фактором. А стоимость сахара может повыситься в связи с ростом себестоимости сырья, топливных расходов и увеличения издержек производства.

Отмечается, что рост стоимости не будет резким. «Крупные торговые сети нацелены на то, чтобы придерживаться прежней ценовой политики и максимально сдерживать рост цен на полках. В первую очередь это касается товаров первой необходимости», — заявили «Известиям» в ассоциации.

Ранее Россельхознадзор опроверг рост цен на молочную продукцию.

