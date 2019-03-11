Иван Колпаков вернулся на пост главреда «Медузы» после обвинений в харассменте

Бывший главред «Медузы» Иван Колпаков, который в ноябре прошлого года ушел в отставку после обвинений в харассменте, возвращается на свой пост c 11 марта. Об этом сообщила гендиректор издания Галина Тимченко.



Она отметила, что решение о восстановлении Колпакова в должности главного редактора было принято лично ею. При этом Тимченко подчеркнула, что кандидатуру Колпакова поддержали руководители всех подразделений «Медузы» и члены нового совета директоров.

Исполнявшая до этого обязанности главного редактора Татьяна Ершова станет редакционным директором, говорится в обращении Галины Тимченко на сайте «Медузы».



Ранее один из бывших сотрудников редакции «Медузы» обвинил Колпакова в сексуальных домогательствах к его жене. Инцидент произошел 20 октября 2018 года. После этого Колпакова временно отстранили от должности, а 9 ноября он объявил, что уходит в отставку.



«Это единственный способ остановить кризис вокруг редакции и минимизировать репутационный ущерб», — сказал тогда Колпаков.

