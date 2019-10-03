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Итальянская Cavagna Group может стать резидентом башкирской ОЭЗ «Алга»

03:37, 03.10.2019
Итальянская Cavagna Group может стать резидентом башкирской ОЭЗ «Алга»
Фото: cavagnagroup.com

Компания Cavagna Group (Италия) — ведущий мировой производитель оборудования и компонентов для газовой отрасли — может стать резидентом создаваемой в Башкортостане особой экономической зоны «Алга».

Перспективы локализации производства на территории Башкортостана рассмотрены в рамках IX Петербургского международного газового форума.

По итогам обсуждения достигнута договоренность о визите делегации Башкирии на производственную площадку Cavagna Group в Италии в конце этого года, сообщает пресс-служба правительства РБ.

Ранее Башкортостан занял 4-е место в медиарейтинге инвестклимата регионов России по итогам августа.

ЭкономикаИнвестицииПромышленностьБизнес Башкортостан
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