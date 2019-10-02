Башкортостан занял 4-е место в медиарейтинге инвестклимата регионов России по итогам августа

Башкирия заняла 4-е место в медиарейтинге инвестиционного климата регионов России по итогам августа 2019 года.

Рейтинг составлен Агентством стратегических инициатив по результатам продвижения регионами новых проектов.

Первое место в рейтинге занял Приморский край, на втором — Самарская область, на третьем — Московская, сообщает пресс-служба правительства РБ.

Медиарейтинг формируется на основе упоминаний в федеральных и региональных СМИ.

По результатам рейтингования за март 2019 года Башкортостан занял шестое место.

Летом рейтинг регионов по инвестклимату возглавил Татарстан, уступив только Москве.