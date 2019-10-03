Дмитрий Губерниев стал рекордсменом спортивного телевидения по количеству статуэток ТЭФИ

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев взял две премии ТЭФИ-2019. Теперь у него их четыре — это рекорд для спортивного телевидения.

Вчера Губерниев получил премию ТЭФИ в номинации «Лучший спортивный комментатор» за работу во время женской эстафеты в Оберхофе на Кубке мира — 2018/2019, где Россия одержала победу. В тройку финалистов также входили Юрий Розанов за матч «Арсенал — Ливерпуль» и Евгений Савин за работу на чемпионате мира по футболу 2018 года.

Помимо этого, Губерниев стал победителем в номинации «Лучший ведущий информационной программы» за работу в программе «Все на Матч». Он обошел ведущую «Вечерних новостей» на Первом канале Елену Винник и Ольгу Благодарскую с телеканала «Пятница», пишет sports.ru.

В 2007 году Губерниев победил в номинации «Лучший спортивный комментатор» за работу во время мужской биатлонной эстафеты на чемпионате мира, а в 2015-м премию «Лучшая спортивная программа» получила передача «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».

Ранее гендиректор «Пятницы» Николай Картозия прокомментировал победы телеканала на вручении премий ТЭФИ.