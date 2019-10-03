Победитель ТЭФИ: «В ближайший месяц нас будут полоскать в анонимных телеграм-каналах как ссаного кота»

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Гендиректор «Пятницы» Николай Картозия прокомментировал победы телеканала на вручении премий ТЭФИ.

«Пятница!» получила наибольшее число наград — 12 статуэток, 7 из них в категории «Дневной эфир» и 5 — «Вечерний прайм».

«Я очень рад за «Орел и решка. Семья». Я очень рад за наш проект «Попроси у неба», который ваш коллега, бывший Сема Закружный, вместе с нами делал. Который его вогнал в депрессию потом, и он отлеживался, потому что герои все умерли.

Что касается победы «Пятницы News» в общественно-политическом блоке — я скажу обобщенно: мне кажется, что из наших призов часть, наверное, можно было бы назвать неким протестным голосованием. Я, конечно, могу все это прокомментировать, но мне и так хватило. Мне схорониться бы сейчас месяца на два где-нибудь в поселке Котовского в чулане. Потому что, я же понимаю, что будет: в ближайший месяц нас будут полоскать в анонимных телеграм-каналах просто как ссаного кота», — сказал он телеканалу «Дождь».

Церемония вручения премий ТЭФИ прошла вчера вечером в Московском театре мюзикла.

Ранее стало известно, что в номинации «Развлекательное ток-шоу прайм-тайма» премию ТЭФИ получило шоу блогера Анастасии Ивлеевой AGENTSHOW.