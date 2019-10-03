Победитель ТЭФИ: «В ближайший месяц нас будут полоскать в анонимных телеграм-каналах как ссаного кота»
Гендиректор «Пятницы» Николай Картозия прокомментировал победы телеканала на вручении премий ТЭФИ.
«Пятница!» получила наибольшее число наград — 12 статуэток, 7 из них в категории «Дневной эфир» и 5 — «Вечерний прайм».
«Я очень рад за «Орел и решка. Семья». Я очень рад за наш проект «Попроси у неба», который ваш коллега, бывший Сема Закружный, вместе с нами делал. Который его вогнал в депрессию потом, и он отлеживался, потому что герои все умерли.
Что касается победы «Пятницы News» в общественно-политическом блоке — я скажу обобщенно: мне кажется, что из наших призов часть, наверное, можно было бы назвать неким протестным голосованием. Я, конечно, могу все это прокомментировать, но мне и так хватило. Мне схорониться бы сейчас месяца на два где-нибудь в поселке Котовского в чулане. Потому что, я же понимаю, что будет: в ближайший месяц нас будут полоскать в анонимных телеграм-каналах просто как ссаного кота», — сказал он телеканалу «Дождь».
Церемония вручения премий ТЭФИ прошла вчера вечером в Московском театре мюзикла.
Ранее стало известно, что в номинации «Развлекательное ток-шоу прайм-тайма» премию ТЭФИ получило шоу блогера Анастасии Ивлеевой AGENTSHOW.
Справка
ТЭФИ — индустриальная телевизионная премия, присуждаемая за высшие достижения в области телевизионных искусств.
Учреждена Фондом «Академия Российского телевидения» 21 декабря 1994 года и в разные годы включала различное количество номинаций. С 2014 года организатором премии является Комитет индустриальных телевизионных премий.
В конкурсе принимают участие производители телевизионных программ (теле- и кинокомпании, студии, продюсерские центры и объединения), а также телеканалы — производители собственных программ.
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