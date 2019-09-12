С начала года в Башкирии в пожарах погибли 192 человека, в том числе семеро детей

С начала года в Башкортостане в пожарах погибли 192 человека, в том числе семеро детей. Основными причинами пожаров стали неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации электрооборудования и печей. На пожары, возникшие из-за курения в состоянии опьянения, приходится 41% погибших.

Такие цифры сегодня озвучили на селекторном совещании по профилактике гибели людей при пожарах, которое в правительстве республики провел руководитель администрации главы РБ Александр Сидякин.

Госкомитет РБ по ЧС предложил в качестве профилактики обеспечивать одиноко проживающих малоимущих граждан старше 55 лет пожарными извещателями. Соответствующий проект постановления уже внесен в правительство республики, сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Помимо этого, ведомство предлагает оказывать помощь малообеспеченным, одиноким гражданам в приведении их электропроводки и печного отопления в пожаробезопасное состояние. Механизм оказания такой помощи разрабатывается.

Напомним, несколько дней тому назад в Башкирии девушка выпрыгнула из окна горящей пятиэтажки.