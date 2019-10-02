Автор антироссийских санкций уходит в отставку

Заместитель министра финансов США Сигал Манделкер намерена уйти в отставку. На своем посту она отвечает за финансовую разведку и усилия по пресечению финансирования террористических группировок, а также за выработку санкций против других стран. Так, Манделкер сыграла важную роль в разработке санкций в отношении России, КНДР и Венесуэлы.

Сигал Манделкер работала в Минфине США с июня 2017 года.

По словам источников агентства Bloomberg, после отставки Манделкер планирует в течение нескольких недель вернуться в частный бизнес.

После ухода обязанности Манделкер будет выполнять другой заместитель главы Минфина США — Джастин Мьюзинич.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что с США опасно вести переговоры.