Победители конкурса именных стипендий мэра Казани получат 900 тысяч рублей

В Казани стартовал прием заявок на участие в ежегодном конкурсе научно-исследовательских и научно-практических работ на соискание именных стипендий мэра города.

Участниками конкурса могут стать студенты-«очники» вузов и ссузов, аспиранты очной формы обучения вузов и научных организаций, клинические ординаторы, специалисты, работающие в сфере реализации государственной молодежной политики, в возрасте до 30 лет.

В общей сложности они получат 900 тысяч рублей.

Для аспирантов, интернов и клинических ординаторов предусмотрено 16 стипендий по 30 тыс. рублей единовременно. Для студентов вузов, молодежных общественных объединений — 20 стипендий по 20 тыс. рублей. Для студентов профессиональных образовательных организаций — 2 стипендии по 10 тыс. рублей. Специалисты молодежных общественных организаций Казани могут быть включены в любую из этих категорий, поясняет пресс-служба мэрии Казани.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку и необходимую конкурсную документацию через АИС «Молодежь России» до 23:59 28 октября.

Ранее казанский мэр занял четвертое месте в национальном рейтинге мэров России по итогам сентября — августа.