Казанский мэр занял 4-е месте в национальном рейтинге мэров России по итогам сентября — августа

Мэр Казани Ильсур Метшин занял 4-е место в национальном рейтинге мэров российских городов. В тройке лидеров — мэр Тюмени Руслан Кухарук, глава Белгорода Юрий Галдун и мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр Уфы Ульфат Мустафин — на 9-м месте, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев — на 15-м.

Новое исследование, посвященное оценке деятельности мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров страны за август — сентябрь 2019 года, подготовили Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ. В рейтинге проранжированы руководители 88 городов России.

Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

Ранее бывший глава Альметьевского района и Альметьевска, ныне министр информатизации и связи Татарстана Айрат Хайруллин возглавил рейтинг медиаэффективности и качества работы руководителей министерств, ведомств, а также глав городов и районов Татарстана.