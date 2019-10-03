День в истории: День трезвости, ОМОН и образования Южной Кореи

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 3 октября. Сегодня отмечаются праздники:



Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом

Россия — День ОМОН

Германия — День немецкого единства (День объединения Германии)

Республика Корея — День образования государства

В этот день произошли значимые события:



1649 — русский Земский собор принял Соборное уложение, основной закон Российской Империи до XIX века

1828 — установлены дипломатические отношения между Россией и Бразилией

1863 — президент США Авраам Линкольн объявил каждый четвертый четверг ноября Днем благодарения

1906 — утвержден международный сигнал бедствия на море, известный как SOS

1924 — вышел первый номер «Учительской газеты».

1929 — королевство сербов, хорватов и словенцев получает официальное название Югославия

1929 — Великобритания и СССР восстановили дипотношения

1945 — в возрасте 10 лет Элвис Пресли принял участие в конкурсе юных талантов и завоевал второй приз. За песенку «Старая овечка» он получил $5

1945 — образована Всемирная федерация профсоюзов

1968 — состоялся первый полт магистрального пассажирского трехдвигательного самолета «Ту-154», созданного в ОКБ А.Н. Туполева. Экипаж Ю.В. Сухова.

1993 — противостояние парламента и президента в Москве перешло в вооруженное столкновение.

В этот день родились:

1837 — Петр Лесгафт (ум. 1909), педагог, анатом, основоположник научной системы физического образования в России. Его именем названа улица в Казани

1895 — Сергей Есенин, русский поэт

1900 — Томас Вулф, американский писатель

1933 — Алексей Яблоков советский и российский эколог, биолог, общественный и политический деятель

1935 — Армен Джигарханян, актер театра и кино, народный артист СССР

1935 — Армен Джигарханян, актер театра и кино, народный артист СССР 1949 — Александр Рогожкин советский и российский режиссер и сценарист, народный артист России

1964 — Вадим Самойлов, музыкант, бывший участник и продюсер группы «Агата Кристи»

В этот день умерли: