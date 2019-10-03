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День в истории: День трезвости, ОМОН и образования Южной Кореи

01:31, 03.10.2019
День в истории: День трезвости, ОМОН и образования Южной Кореи
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 3 октября. Сегодня отмечаются праздники:

  • Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом
  • Россия — День ОМОН
  • Германия — День немецкого единства (День объединения Германии)
  • Республика Корея — День образования государства

В этот день произошли значимые события:

  • 1649 — русский Земский собор принял Соборное уложение, основной закон Российской Империи до XIX века
  • 1828 — установлены дипломатические отношения между Россией и Бразилией
  • 1863 — президент США Авраам Линкольн объявил каждый четвертый четверг ноября Днем благодарения
  • 1906 — утвержден международный сигнал бедствия на море, известный как SOS
  • 1924 — вышел первый номер «Учительской газеты».
  • 1929 — королевство сербов, хорватов и словенцев получает официальное название Югославия
  • 1929 — Великобритания и СССР восстановили дипотношения
  • 1945 — в возрасте 10 лет Элвис Пресли принял участие в конкурсе юных талантов и завоевал второй приз. За песенку «Старая овечка» он получил $5
  • 1945 — образована Всемирная федерация профсоюзов
  • 1968 — состоялся первый полт магистрального пассажирского трехдвигательного самолета «Ту-154», созданного в ОКБ А.Н. Туполева. Экипаж Ю.В. Сухова.
  • 1993 — противостояние парламента и президента в Москве перешло в вооруженное столкновение.

В этот день родились:

  • 1837 — Петр Лесгафт (ум. 1909), педагог, анатом, основоположник научной системы физического образования в России. Его именем названа улица в Казани
  • 1895 — Сергей Есенин, русский поэт
  • 1900 — Томас Вулф, американский писатель
  • 1933 — Алексей Яблоков советский и российский эколог, биолог, общественный и политический деятель
    1935 — Армен Джигарханян, актер театра и кино, народный артист СССР
  • 1949 — Александр Рогожкин советский и российский режиссер и сценарист, народный артист России
  • 1964 — Вадим Самойлов, музыкант, бывший участник и продюсер группы «Агата Кристи»

В этот день умерли:

  • 1864 — Элиас Хоу (р. 1819), американский техник, предприниматель, один из изобретателей швейной машины
  • 1999 — Акио Морита (р. 1921), японский предприниматель, основатель корпорации Sony
ОбществоИстория
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