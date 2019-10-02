Дмитрий Квартальнов: «В конце подвели удаления, надо контролировать свою клюшку»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу своей команды над питерским СКА (2:1).



— Согласен, была быстрая живая игра, хорошая, жесткая в меру. Первый период был волнительным, начали здорово, потом отошли, второй период удался. В третьем предупреждали, «сейчас побегут», но удаления подвели немного. Нужно где-то контролировать клюшку и вот эти моменты. Три удаления все-таки, к сожалению, пропустили в меньшинстве. Нервная концовка была.

— «Ак Барс» второй в лиге по игре во втором периоде. Понятно, что это не закономерность, но почему именно этот отрезок матча команде удается лучше?

— Мы и начали здорово, могли забить. Не знаю, не могу сказать. Честно, не могу сказать. Опять же, у кого-то получается, у кого-то нет. Может соперник дрогнул в каких-то моментах, ну а у нас пока во втором периоде чуть больше получается, — приводит слова Квартальнова корреспондент «Реального времени».