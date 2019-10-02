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В Госдуме удивились маркировке «16+» на Библии

21:42, 02.10.2019 3
В Госдуме удивились маркировке «16+» на Библии
Фото: kremlin.ru

Председатель думского комитета по культуре Елена Ямпольская провела рейд по книжным магазинам и проверила возрастную маркировку различных изданий. После этого она рассказала журналистам о нескольких примерах крайне странной маркировки — больше всего ее поразила возрастная отметка на изданиях священных христианских текстов.

— Начну с тяжелой артиллерии: Библия — 16+, «Жития святых» — 16+, «Святое Евангелие» для семейного чтения, — приводит ее слова «Интерфакс».

В ходе рейда также обнаружилось сразу по два издания с разной маркировкой, включенных в школьную программу, — «Мастер и Маргарита» (12+ и 16+) а также «Герой нашего времени» (0+ и 16+).

ОбществоВласть
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 02 окт
    А что удивительного?

    В Библии не только все уголовные преступления в подробностях описаны, но описаны и все сексуальные и духовные извращения.
    И тоже в подробностях.

    Так что надо ставить 21+.
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    Анонимно 02 окт
    То и удивительно, что не 21+
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  • Анонимно 03 окт
    Интеллект персонала Госдумы вызывает удивление)
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