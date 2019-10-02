В Госдуме удивились маркировке «16+» на Библии

Председатель думского комитета по культуре Елена Ямпольская провела рейд по книжным магазинам и проверила возрастную маркировку различных изданий. После этого она рассказала журналистам о нескольких примерах крайне странной маркировки — больше всего ее поразила возрастная отметка на изданиях священных христианских текстов.

— Начну с тяжелой артиллерии: Библия — 16+, «Жития святых» — 16+, «Святое Евангелие» для семейного чтения, — приводит ее слова «Интерфакс».

В ходе рейда также обнаружилось сразу по два издания с разной маркировкой, включенных в школьную программу, — «Мастер и Маргарита» (12+ и 16+) а также «Герой нашего времени» (0+ и 16+).

