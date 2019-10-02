Путин: доллар превратился в инструмент политической борьбы США

Президент России Владимир Путин заявил, что США пытаются использовать доллар в качестве политического оружия, и назвал это ошибкой.

На пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» он отметил: ранее доллар пользовался большим доверием во всем мире и считался универсальной валютой, Штаты стали пользоваться ситуацией.

«[Они стали] вводить ограничения на использование доллара, своими руками пилить сук, на котором сидят. Скоро они грохнутся», — цитирует Путина RT.

Ранее первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган 5 июня подписали межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах.