В Татарстане нашли возможный очаг эпидемии чумы

Немецкие ученые нашли в татарстанском Лаишево корни второй в истории пандемии чумы, которая бушевала в Европе в XIV—XVIII веках.

Микробиологи взяли генетические пробы из разных захоронений в России, Великобритании, Франции, Германии и Швейцарии и заключили, что эпидемию черной смерти вызывали несколько близких видов микробов чумной палочки. Они начали мутировать уже после проникновения в Европу, образовав несколько отличных друг от друга штаммов.

Штамм, обнаруженный под Лаишево, оказался самым старым, из чего ученые сделали вывод, что болезнь начала свое шествие с востока, а татарстанский город стал точкой входа чумы в Европу, пишет RT со ссылкой на журнал Nature Communications.