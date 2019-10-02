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В Татарстане нашли возможный очаг эпидемии чумы

17:54, 02.10.2019 3
В Татарстане нашли возможный очаг эпидемии чумы
Фото: ru.wikipedia.org

Немецкие ученые нашли в татарстанском Лаишево корни второй в истории пандемии чумы, которая бушевала в Европе в XIV—XVIII веках.

Микробиологи взяли генетические пробы из разных захоронений в России, Великобритании, Франции, Германии и Швейцарии и заключили, что эпидемию черной смерти вызывали несколько близких видов микробов чумной палочки. Они начали мутировать уже после проникновения в Европу, образовав несколько отличных друг от друга штаммов.

Штамм, обнаруженный под Лаишево, оказался самым старым, из чего ученые сделали вывод, что болезнь начала свое шествие с востока, а татарстанский город стал точкой входа чумы в Европу, пишет RT со ссылкой на журнал Nature Communications.

Общество Татарстан
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 02 окт
    И что предлагается сделать для исключения потенциального заражения?
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    Анонимно 02 окт
    Изолировать Лаишево от всей планеты и сделать Татарстан зоной отчуждения!)))
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  • Анонимно 03 окт
    и где это они в Лаишево нашли такие захоронения ???????????? бред какой-то
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