В следующем году начнется масштабная реконструкция подъезда к казанскому аэропорту
В 2020 году собираются приступить к реконструкции подъезда к аэропорту Казани от автодороги Р-239 Казань — Оренбург.
Начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов пояснил, что сейчас завершаются работы по проектированию.
Так, предлагается расширить проезжую часть протяженностью 6,4 км до четырех полос движения, реконструировать путепровод на транспортной развязке, построить разворотную эстакаду в районе примыкания на Kazan Expo и два пешеходных перехода на разных уровнях около Больших и Малых Кабанов, пишет «Татар-информ».
Ранее сообщалось, что аэропорт «Казань» потратит 19,2 млн рублей на поставку, монтаж и проведение пусконаладочных работ автоматических энергосберегающих светодиодных светильников, а также демонтаж старых.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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