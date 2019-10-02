В следующем году начнется масштабная реконструкция подъезда к казанскому аэропорту

В 2020 году собираются приступить к реконструкции подъезда к аэропорту Казани от автодороги Р-239 Казань — Оренбург.

Начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов пояснил, что сейчас завершаются работы по проектированию.

Так, предлагается расширить проезжую часть протяженностью 6,4 км до четырех полос движения, реконструировать путепровод на транспортной развязке, построить разворотную эстакаду в районе примыкания на Kazan Expo и два пешеходных перехода на разных уровнях около Больших и Малых Кабанов, пишет «Татар-информ».

Ранее сообщалось, что аэропорт «Казань» потратит 19,2 млн рублей на поставку, монтаж и проведение пусконаладочных работ автоматических энергосберегающих светодиодных светильников, а также демонтаж старых.