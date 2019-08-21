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В казанском аэропорту заменят светильники за 19,2 млн рублей

10:57, 21.08.2019
В казанском аэропорту заменят светильники за 19,2 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

АО «Международный аэропорт «Казань» потратит 19,2 млн рублей на поставку, монтаж и проведение пусконаладочных работ автоматических энергосберегающих светодиодных светильников, а также демонтаж старых.

Тендер объявлен 20 августа. Заявки принимаются до 29 августа, тогда же подведут итоги. Светильники должны быть поставлены и смонтированы не позднее 45 дней после заключения договора, сообщается на сайте госзакупок.

Все поставляемые светильники должны быть оснащены встроенным сенсорами движения, сумеречного порога или уровня освещенности и системой управления, обеспечивающей реагирование на перемещение людей и изменение уровня естественного света в помещениях, в которых они установлены. Согласно техзаданию, расчетный срок эксплуатации приборов, включая источники света, источники питания, сенсоры и систему управления, не может быть менее 80 000 часов.

БизнесТранспорт Татарстан
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