В фитнес-центре Челнов прокомментировали инцидент с чуть не утонувшим ребенком

В фитнес-пространстве «Сильная арена» в Набережных Челнах заявили, что занятия в бассейне, где захлебнулся 7-летний мальчик, проводила школа Swim rocket на договорной основе.



Ребенок захлебнулся в ходе проведения групповой тренировки, рассчитанной на четыре человека.

«Группой специалистов нашего клуба при участии сторонних тренеров, находившихся на воде в данное время, были проведены первичные мероприятия по приведению пострадавшего в чувства (удаление воды из легких, искусственное дыхание, непрямой массаж сердца)», — говорится в сообщении «Сильной арены».

Там отметили, что на момент отправки мальчика в больницу на скорой помощи он подавал признаки наличия сознания — плакал и звал маму.

Сейчас ребенок находится в реанимационном отделении детской больницы. Изначально его состояние оценивалось как стабильно тяжелое, на данный момент наблюдается положительная динамика.

Напомним, 30 сентября в одном из спортивных комплексов Набережных Челнов во время купания в бассейне захлебнулся семилетний мальчик. По предварительным данным, ребенок занимался с инструктором и в какой-то момент погрузился под воду. Спустя полторы минуты инструктор поднял его на поверхность и реанимировал, после чего ребенок был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Кроме того, деятельность фитнес-центра проверит прокуратура.