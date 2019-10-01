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В Челнах проверят фитнес-центр, где в бассейне чуть не утонул ребенок

13:15, 01.10.2019
В Челнах проверят фитнес-центр, где в бассейне чуть не утонул ребенок
Фото: realnoevremya.ru

В одном из спортивных комплексов Набережных Челнов во время купания в бассейне захлебнулся семилетний мальчик.

Инцидент произошел вчера. По предварительным данным, ребенок занимался с инструктором и в какой-то момент погрузился под воду. Спустя полторы минуты инструктор поднял его на поверхность и реанимировал, после чего ребенок был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Кроме того, деятельность фитнес-центра проверит прокуратура.

Происшествия Татарстан
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