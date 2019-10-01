В Челнах проверят фитнес-центр, где в бассейне чуть не утонул ребенок

В одном из спортивных комплексов Набережных Челнов во время купания в бассейне захлебнулся семилетний мальчик.

Инцидент произошел вчера. По предварительным данным, ребенок занимался с инструктором и в какой-то момент погрузился под воду. Спустя полторы минуты инструктор поднял его на поверхность и реанимировал, после чего ребенок был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Кроме того, деятельность фитнес-центра проверит прокуратура.