Итальянец впервые стал командиром МКС

Астронавт Лука Пармитано стал первым итальянцем, командующим Международной космической станцией (МКС). Командование ему передал российский космонавт Алексей Овчинин.

Пармитано будет командовать станцией до 6 февраля 2020 года, потом главой МКС станет россиянин Олег Скрипочка, пишет «РИА Новости».

Напомним, 25 сентября с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-15». Этот пуск стал 70-м и последним для ракеты-носителя «Союз-ФГ».



На борту корабля находились Скрипочка, астронавт NASA Джессика Меир и первый астронавт из ОАЭ Хаззаа аль-Мансури. Они присоединились к россиянам Александру Скворцову и Олегу Овчинину, американцам Кристине Кук, Нику Хейгу и Эндрю Моргану, а также итальянскому астронавту Луке Пармитано.

Завтра Овчинин, Хейг и Хаззаа аль-Мансури вернутся с МКС на Землю.