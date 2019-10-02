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Итальянец впервые стал командиром МКС

17:13, 02.10.2019
Итальянец впервые стал командиром МКС
Фото: commons.wikimedia.org

Астронавт Лука Пармитано стал первым итальянцем, командующим Международной космической станцией (МКС). Командование ему передал российский космонавт Алексей Овчинин.

Пармитано будет командовать станцией до 6 февраля 2020 года, потом главой МКС станет россиянин Олег Скрипочка, пишет «РИА Новости».

Напомним, 25 сентября с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-15». Этот пуск стал 70-м и последним для ракеты-носителя «Союз-ФГ».

На борту корабля находились Скрипочка, астронавт NASA Джессика Меир и первый астронавт из ОАЭ Хаззаа аль-Мансури. Они присоединились к россиянам Александру Скворцову и Олегу Овчинину, американцам Кристине Кук, Нику Хейгу и Эндрю Моргану, а также итальянскому астронавту Луке Пармитано.

Завтра Овчинин, Хейг и Хаззаа аль-Мансури вернутся с МКС на Землю.

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