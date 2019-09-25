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C Байконура запустили последнюю в истории ракету «Союз-ФГ»

17:48, 25.09.2019
C Байконура запустили последнюю в истории ракету «Союз-ФГ»
Фото: mil.ru

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-15». Этот пуск стал 70-м и последним для ракеты-носителя «Союз-ФГ».

На борту корабля находятся российский космонавт Олег Скрипочка, астронавт NASA Джессика Меир и первый астронавт из ОАЭ Хаззаа аль-Мансури. Они присоединяться к россиянам Александру Скворцову и Олегу Овчинину, американцам Кристине Кук, Нику Хейгу и Эндрю Моргану, а также итальянскому астронавту Луке Пармитано, пишет «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что первый в истории выход двух женщин в космос может состояться осенью. Меир не исключила, что такое открытие она совершит вместе с Кук.

Технологии
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