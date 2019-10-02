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Экономика

В новых микрорайонах Казани построят две ТЭЦ и 14 котельных

16:17, 02.10.2019
В новых микрорайонах Казани построят две ТЭЦ и 14 котельных
Фото: Инна Серова

Главный инженер проекта ГАУ «Институт Генплана Москвы» Валентина Веткина сообщила сегодня на пресс-конференции в исполкоме Казани, что, согласно проекту генплана, в столице Татарстана до 2040 года будут построены две новые ТЭЦ: в Приволжском районе — в микрорайоне «Березовая роща» и в Советском — в Восточной промзоне.

Кроме того, для обеспечения теплом новых микрорайонов, удаленных от централизованных источников, в Казани в ближайшие 20 лет планируется построить 14 котельных.

Подробности пресс-конференции — в утреннем материале «Реального времени».

Ранее «Реальное время» писало, что в Казани построят новый водозабор производительностью 200 тысяч кубометров.

ЭкономикаИнвестицииИнфраструктураОбщество Татарстан
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