Согласно проекту генплана Казани построят новый водозабор производительностью 200 тыс. кубометров

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Проект генплана Казани до 2040 года предусматривает строительство нового подземного водозабора на базе Столбищенского месторождения в Лаишевском районе, сообщил на посвященной проекту генплана пресс-конференции в исполкоме Казани заместитель руководителя, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, Искандер Гиниятуллин.

Производительность планируемого водозабора — 200 тысяч кубометров в сутки. Проект генплана предусматривает объединение всех источников водоснабжения города в единую сеть с целью повышения надежности системы и обеспечения бесперебойной подачи воды.

Ранее «Реальное время» писало о внеплановом ремонте запорной арматуры на Волжском водозаборе.