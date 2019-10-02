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Генеральным консулом Турции в Казани стал Исмет Эрикан

15:12, 02.10.2019
Генеральным консулом Турции в Казани стал Исмет Эрикан
Фото: en.wikipedia.org

Новым генеральным консулом Турции в Казани стал Исмет Эрикан.

Он вступил в должность 1 октября, говорится в сообщении генконсульства в Twitter.

Напомним, что 11 июля генконсул Турции в Татарстане Ахмет Садык Доган объявил о своем уходе, сославшись на истекающий двухлетний срок полномочий. Что же стоит за решением Анкары отозвать дипломата, как оценивают его вклад в нашей республике и кто сможет его заменить — подробнее в материале «Реального времени».

ОбществоВласть Татарстан
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