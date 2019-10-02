Россия поднялась в Индексе паспортов

Россия к четвертому кварталу поднялась на 48-е место в Индексе паспортов мира, отражающем изменения в безвизовом режиме стран мира. Список составлен компанией Henley&Partners.

Напомним, что к началу третьего квартала Россия занимала 51-е меcто в Индексе паспортов. Составители списка отметили, что с 2009 года Россия удвоила количество стран, которые ее граждане могут посещать без виз — с 60 до 116 стран.

Сейчас граждане России могут без виз посетить 117 государств за счет взамной отмены виз со Сьерра-Леоне.

Лидерами рейтинга остались Япония и Сингапур, чьи граждане могут посещать без виз 190 стран из 227. В число лидеров также вошли Южная Корея, Германия и Финляндия, жителям которых открыт безвизовый доступ в 188 стран. Последние места заняли Сирия, Ирак и Афганистан, чьи граждане могут посещать без виз только 29, 27 и 25 стран мира соответственно.