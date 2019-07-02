Россия за последние 10 лет удвоила число стран для безвизового въезда граждан РФ

С 2009 года Россия удвоила количество стран, которые ее граждане могут посещать без виз.

Так, на сегодняшний день граждане РФ могут посещать 116 стран, не оформляя визу. Десять лет назад этот показатель составлял 60 стран, сообщает РБК со ссылкой на исследование Henley&Partners.

К началу третьего квартала Россия занимает 51-е меcто в Индексе паспортов, отражающем изменения в безвизовом режиме стран мира.

Список возглавили Япония и Сингапур — граждане этих стран могут посещать без виз 189 стран и территорий мира. Далее идут Южная Корея, Германия и Финляндия (187 стран), а также Дания, Италия и Люксембург (186 стран).

Ранее Россия и Хорватия подписали соглашение о праве на безвизовый въезд для экипажей самолетов и кораблей, спасателей и владельцев служебных паспортов.