Суд признал виновным ремонтника из Альметьевска в убийстве своей коллеги из ревности

Суд в Татарстане признал виновным 42-летнего Сарвита Паймухина, работника одного из автотранспортных предприятий Альметьевска, в убийстве своей коллеги-диспетчера. Судя по материалам дела, убийство произошло на почве ревности.

Пресс-служба Следкома Татарстана описывает события следующим образом: 2 июля 2019 года Паймухин на своем рабочем месте занимался ремонтом автобуса, к нему подошла 38-летняя потерпевшая. В ходе общения Паймухин заметил, как женщине на телефон пришло сообщение от некоего другого мужчины, который предлагал ей встретиться. В результате Паймухин стал требовать от подруги объяснений, но не добился их.

После этого Паймухин взял в автобусе нож и пошел в диспетчерскую, где находилась потерпевшая. Дверь была закрыта, и он попал внутрь, разбив окно. Нанеся потерпевшей несколько смертельных ножевых ранений, Паймухин вернулся в автобус, где позже его и задержали

Суд назначил Паймухину наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, в сентябре Следком Татарстана завершил расследование в отношении двух подростков из Альметьевска, которых обвиняют в жестоком убийстве.