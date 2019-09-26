Двое подростков из Альметьевска обвиняются в жестоком убийстве

Следственными органами СК РФ по РТ завершено расследование уголовного дела в отношении двух татарстанских подростков 2004 г. р. и 2005 г. р. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «в», «д», «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ («убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений»).

По версии следствия, в ночь с 3 на 4 июля 2019 года в Альметьевске обвиняемые, гуляя в состоянии алкогольного опьянения на детской площадке на улице Шевченко, увидели сидевшего на скамейке нетрезвого 48-летнего мужчину и решили убить его. Подростки потребовали у мужчины сигареты, затем повалили на землю и стали прыгать на нем, нанеся не менее 24 ударов, в том числе по голове, груди и животу. В результате полученных повреждений мужчина скончался на месте, а обвиняемые раздели мужчину и скрылись, передает пресс-служба ведомства обстоятельства случившегося.

В ту же ночь подростки были задержаны. Вину признали частично. В отношении них судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд.

Напомним, накануне в Послании Госсовету РТ президент Татарстана Рустам Минниханов признал, что власти республики недорабатывают вопрос воспитания.