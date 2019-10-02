Новости экономики

14:04 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Американская биржа впервые зарегистрировала брокерскую компанию российского происхождения

13:17, 02.10.2019
Американская биржа впервые зарегистрировала брокерскую компанию российского происхождения
Фото: commons.wikimedia.org/

Инвестиционный холдинг Freedom Holding Corp (работает под брендом «Фридом Финанс») начнут торговаться на нью-йоркской бирже NASDAQ. Это первый случай, когда брокерская компания российского происхождения получает листинг на американской бирже.

Первые торги ожидаются 15 октября, рассказали «Реальному времени» в компании. Ранее акции этой компании торговались на американской внебиржевой площадке OTCQX Best Market.

Freedom Holding Corp зарегистрирована в Неваде, США, однако на 73% контролируется российским бизнесменом Тимуром Турловым. В России также работают входящие в эту компанию брокер и банк «Фридом Финанс».

ЭкономикаИнвестиции
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров