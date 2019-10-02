Эксперт назвал города России, где растает вечная мерзлота из-за потепления

Ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин рассказал, что из-за глобального потепления в ряде российских городов начала таять многолетняя мерзлота.

Больше всего криосфера тает около Воркуты, Салехарда, Читы, Улан-Удэ и Петропавловска-Камчатского. Екайкин отметил, что к концу XXI века граница мерзлоты отойдет дальше на север, в зоне таяния будут уже Игарка, Якутск, Магадан, пишет «РИА Новости».

Ранее аналитик Bloomberg Джулиан Ли сообщил, что угрозу для добычи российской нефти представляет таяние льдов в связи с глобальным потеплением. Это и стало причиной решения России присоединиться к Парижскому соглашению о климате. По словам аналитика, влияние таяния вечной мерзлоты на российские арктические разработки нефти и газа можно снизить, но это еще больше увеличит стоимость проектов в этой сфере.