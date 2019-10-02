Новости аналитики

14:07 МСК Все новости
Новости раздела
Аналитика

ВЦИОМ: пожилым родственникам постоянно помогают только 18% взрослых россиян

04:55, 02.10.2019
ВЦИОМ: пожилым родственникам постоянно помогают только 18% взрослых россиян
Фото: pixabay.com

Лишь 18% взрослых россиян постоянно помогают своим пожилым родственникам. Еще 30% делают это время от времени. При этом о наличии таковых заявили 74% респондентов.

Такие данные получены Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в результате исследования, приуроченного к Международному дню пожилых людей.

У 37% опрошенных родственники проживают в том же населенном пункте, что и они сами. О том, что таковые проживают в другом регионе России, заявили 24% респондентов. Почти у каждого десятого (9%) престарелые родственники живут в другой стране.

Пожилых, проживающих близко, россияне навещают часто — 62% граждан делают это не менее одного раза в месяц. Проживающих дальше, навещают существенно реже — только 12% опрошенных делают это не реже одного раза в месяц, а 25% не навещают совсем.

О том, что пожилые родственники нуждаются в материальной поддержке с их стороны, сообщили 43% респондентов. Что в такой поддержке с их стороны нет необходимости, заявили 41% опрошенных.

Большинство россиян — 75% — придерживаются мнения, что государство сегодня уделяет недостаточно внимания пожилым людям.

Напомним, в столице Татарстана стартовала декада пожилых граждан.

АналитикаОбщество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров