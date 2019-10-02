Росстат рассказал, что делают пенсионеры в интернете

Половина людей старше 55 лет используют интернет в повседневной жизни, а треть из них являются активными пользователями.

Они общаются в социальных сетях (57%), занимаются поиском информации, связанной с темой здоровья (49%), используют мессенджеры для звонков и видеосвязи (46%), разыскивают данные о товарах и услугах (45%).

Такие выводы получены по итогам исследования, проведенного Федеральной службой государственной статистики.

Возможностями интернета для покупки товаров или услуг онлайн пользуются всего лишь 10% представителей этой возрастной группы.

Наиболее востребованы финансовые операции, в том числе банковские услуги, денежные переводы, услуги страхования, операции с ценными бумагами (46%). Покупка одежды и обуви интересует 36% опрошенных, а предметов домашнего обихода — 26%.

Четверть опрошенных пользуются возможностями онлайн-доступа к порталу госуслуг. При этом наиболее востребованы ими услуги, связанные со здравоохранением и медициной (35%), оплатой налогов и сборов (17%), а также обязательств ЖКХ (14%).

Ранее Росстат подсчитал, в каких регионах России самые высокие и самые низкие пенсии.