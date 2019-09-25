Аналитики определили регионы с самыми высокими и самыми низкими пенсиями

Росстат подсчитал, в каких регионах России самые высокие и самые низкие пенсии. Лидерами стали северные регионы, а в аутсайдерах оказались северо-кавказские.

Самая высокая пенсия по итогам января — июня 2019 года на Чукотке, там жители могут рассчитывать в среднем на 24,3 тысячи рублей в месяц.

Высокие выплаты также в Магаданской области (21,6 тыс.), на Камчатке (21,2 тыс.), в Мурманской области (19 тыс.) и Якутии (18,9 тыс.), передают «Известия».

Наименьшая пенсия на сегодня в Дагестане — 11,9 тысячи рублей в месяц. Также низкие показатели в Кабардино-Балкарии (11 тыс.), Карачаево-Черкесии (11,9 тыс.), Калмыкии (12 тыс.) и Ингушетии (12,1 тыс.).

По итогам первого полугодия 2018-го пятерки лидеров и антилидеров представляли те же регионы.